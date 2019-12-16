Жорже Мендеш: «Если бы Роналду остался в «Реале», он бы выиграл «Золотой мяч»

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш считает, что его клиент заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам 2019 года. Форвард в голосовании занял третье место, победу одержал Лионель Месси, а вторым стал Виргил ван Дейк.

— Для меня Роналду лучший футболист в истории футбола. До того, как он вышел на сцену, Португалия ничего не выигрывала. С ним они выиграли Евро и Лигу наций и дошли до финала Евро-2004, — цитирует AS Мендеша. — Он изменил спорт. Когда он присоединился к «Реалу» в 2009 году, «Барселона» была лучшей командой в истории, базовым клубом сборной Испании. Но он все изменил. Он выиграл Лигу чемпионов четыре раза.

В течение последних двух лет Криштиану заслуживал выиграть «Золотой мяч» хотя бы один раз. Если бы он остался в «Реале», он бы его выиграл. В следующем году он достигнет отметки в 110 голов за сборную Португалии. Думаю, хотя бы из-за этого он должен выиграть следующий «Золотой мяч», Несправедливо, что его получил Месси. Криштиану выигрывал Лигу наций. Но это жизнь, посмотрим, что произойдет в 2020 году.