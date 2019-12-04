Жоау Мариу: «В Италии нужно начать арестовывать за расизм на стадионах, чтобы изменить ситуацию»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что федерации футбола Италии стоит серьезнее заняться проблемой расизма. Права на португальского хавбека принадлежат «Интеру», а в России он играет на правах аренды.
— Им нужно изменить свой менталитет, — цитирует AP Мариу. — Как только они поймут, что есть проблема, действительно смогут измениться. Но в данный момент они не осознают, что расизм — большая проблема в Италии.
Такое происходит везде. Это печально, но это правда. Это происходило и со мной в Италии, происходит с моими друзьями там каждый день. Футбольной федерации нужно наказывать людей. Нужно начать арестовывать виновных, тогда действительно могут изменить ситуацию. Мы должны относиться к этому серьезно. В противном случае, просто будем продолжать говорить об этом.
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