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Жоау Педру в матче против «Торино» забил ударом через себя. Видео

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«Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии на своем поле встречается с «Торино».

На 53-й минуте полузащитник хозяев Жоау Педру отметился голом, забив бисиклетой. Для 29-летнего бразильца это девятый гол в серии А сезона-2021/22.

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Сергей Разин все материалы автора

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