Жоау Педру в матче против «Торино» забил ударом через себя. Видео

«Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии на своем поле встречается с «Торино».

На 53-й минуте полузащитник хозяев Жоау Педр у отметился голом, забив бисиклетой. Для 29-летнего бразильца это девятый гол в серии А сезона-2021/22.