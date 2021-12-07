Жоау Педру в матче против «Торино» забил ударом через себя. Видео
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«Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии на своем поле встречается с «Торино».
На 53-й минуте полузащитник хозяев Жоау Педру отметился голом, забив бисиклетой. Для 29-летнего бразильца это девятый гол в серии А сезона-2021/22.
? Серия А сошла с ума! Третий чудо-гол за неделю!— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2021
Сначала Куадрадо и Чалханоглу показали, как в Италии летят сухие листья, а теперь Жоао Педро исполнил шикарную бисиклету ? pic.twitter.com/1h7ErYrxxu
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