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Жиру: «Я очень горжусь тем, что играю за «Милан»

03:37
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Форвард «Милана» Оливье Жиру подвел итоги матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1). Француз во встрече оформил дубль.

«Я очень горжусь тем, что играю за «Милан» и на таком стадионе, как «Сан-Сиро». Очень доволен работой команды, потому что мы начали матч, играя в своем стиле. Мы общались на поле и могли забить больше, при этом поддержка фанатов была невероятной. Я слышал, что в девятом номере есть что-то особенное, но я не суеверный. Я верю в себя и свои способности. В детстве я наблюдал, как Марко ван Бастен, Жан-Пьер Папен и Индзаги носили эту футболку, поэтому я счастлив быть здесь сейчас», — приводит слова Жиру DAZN.

Жиру перешел в «Милан» из «Челси» 17 июля 2021 года. На его счету два гола в двух матчах за итальянский клуб.

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Сергей Разин все материалы автора

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