Жиру стал первым французом, который сделал дубль в ворота «Интера» в серии А
«Милан» обыграл «Интер» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Дубль сделал Оливье Жиру.
2 — Olivier Giroud is the first French player ever to have scored 2+ goals in a #SerieA match against Inter. Fearless.#InterMilan— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 5, 2022
Как сообщает Opta, француз стал первым французским футболистом в серии А, который забил два или больше мячей в матче с «Интером» в чемпионате. У нерадзурри отличился Иван Перишич.
«Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в серии А. У «Интера» на очко больше. Он остался на первой позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|23
|16
|5
|2
|54-19
|53
|
2
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
3
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|5.02
|17:00
|
Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
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