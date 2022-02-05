Жиру стал первым французом, который сделал дубль в ворота «Интера» в серии А

«Милан» обыграл «Интер» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Дубль сделал Оливье Жиру.

2 — Olivier Giroud is the first French player ever to have scored 2+ goals in a #SerieA match against Inter. Fearless.#InterMilan — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 5, 2022

Как сообщает Opta, француз стал первым французским футболистом в серии А, который забил два или больше мячей в матче с «Интером» в чемпионате. У нерадзурри отличился Иван Перишич.

«Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в серии А. У «Интера» на очко больше. Он остался на первой позиции.