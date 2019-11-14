Жиру согласился перейти в «Интер»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру готов перейти в «Интер». 33-летний француз уже дал согласие на трансфер, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что Жиру хочет заключить контракт до 2022 года. При этом футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон. «Интер» готов заплатить «Челси» за футболиста 7 миллионов евро.

Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

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