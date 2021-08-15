Жиру рассказал об адаптации в «Милане»
14:39
Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал об адаптации в новом клубе. Француз перешел в итальянскую команду 17 июля 2021 года.
«Мы хорошо понимает друг друга с партнерами по команде. У меня со всеми ребятами отличные отношения. Мы должны помогать друг другу, чтобы добиться успеха. Мы становился лучше с каждым матчем, создаем множество моментов», — цитирует Жиру Football Italia.
Вчера, 14 августа, футболист оформил дубль в товарищеском матче «Милана» с «Панатинаикосом» (2:1).
Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4430441-olive-zhiru-rasskazal-ob-adaptacii-v-milane.html?utm_source=copypaste
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