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Жиру рассказал об адаптации в «Милане»

14:39
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Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал об адаптации в новом клубе. Француз перешел в итальянскую команду 17 июля 2021 года.

«Мы хорошо понимает друг друга с партнерами по команде. У меня со всеми ребятами отличные отношения. Мы должны помогать друг другу, чтобы добиться успеха. Мы становился лучше с каждым матчем, создаем множество моментов», — цитирует Жиру Football Italia.

Вчера, 14 августа, футболист оформил дубль в товарищеском матче «Милана» с «Панатинаикосом» (2:1). 



Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4430441-olive-zhiru-rasskazal-ob-adaptacii-v-milane.html?utm_source=copypaste

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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