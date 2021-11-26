Жиру пропустит больше недели из-за травмы
Форвард «Милана» Оливье Жиру получил травму подколенного сухожилия левой ноги. 34-летний француз пропустит из-за повреждение около 10 дней.
Напомним, Жиру вышел в стартовом составе «россонери» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).
В этом сезоне форвард провел 13 матчей и забил 4 гола.
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