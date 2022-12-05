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Жиру продлит контракт с «Миланом» после завершения ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» после завершения ЧМ-2022, когда вернется в расположение клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб уже готовит новое соглашение с французским нападающим, чтобы подписать документы как можно скорее.

В составе «Милана» Жиру играет с лета 2021 года. С тех пор 36-летний нападающий провел за «россонери» 57 матчей, забив 23 гола и отдав 9 голевых передач.

На данный момент он в составе сборной Франции выступает на ЧМ-2022. Команда декабря пробилась в четвертьфинал турнира.

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Марокко
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ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

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18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

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21%

1.73
Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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