Жиру продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Форвард «Милана» Оливье Жиру близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 36-летним французом будет рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Жиру провел 26 матчей за «Милан», в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.