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Сегодня, 02:20

Жиру продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Милана» Оливье Жиру близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 36-летним французом будет рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Жиру провел 26 матчей за «Милан», в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Оливье Жиру
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Лацио – Фиорентина
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