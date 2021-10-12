Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что ему было тяжело уходить из «Челси».

«Я провел в этом клубе три с половиной сезона. Время в «Арсенале» получилось замечательным, но в «Челси» все получилось еще лучше, потому что я выиграл крупные титулы. Мне было эмоционально тяжело уходить из «Монпелье» и «Арсенала», но еще тяжелее было в «Челси». Я не играл три месяца, это означало, что мне нужно было уйти и принять новый вызов.

Мне было тяжело уходить из «Челси» и покидать премьер-лигу, но я понимал, что это лучшее решение", —приводит слова Жиру talkSPORT.

Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. Минувшим летом 35-летний француз перешел в «Милан».

В текущем сезоне он провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил 2 гола.