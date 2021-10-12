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Жиру — об уходе из «Челси»: «Мне было тяжело, но я понимал, что это лучшее решение»

Жиру заявил, что ему было тяжело уходить из «Челси»
12 октября, 16:11
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что ему было тяжело уходить из «Челси».

«Я провел в этом клубе три с половиной сезона. Время в «Арсенале» получилось замечательным, но в «Челси» все получилось еще лучше, потому что я выиграл крупные титулы. Мне было эмоционально тяжело уходить из «Монпелье» и «Арсенала», но еще тяжелее было в «Челси». Я не играл три месяца, это означало, что мне нужно было уйти и принять новый вызов.

Мне было тяжело уходить из «Челси» и покидать премьер-лигу, но я понимал, что это лучшее решение", —приводит слова Жиру talkSPORT.

Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. Минувшим летом 35-летний француз перешел в «Милан».

В текущем сезоне он провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/960742/olivier-giroud-chelsea-arsenal-champions-league-success/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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