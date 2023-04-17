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Сегодня, 14:17

Жиру может пропустить ответный матч 1/4 финала ЛЧ против «Наполи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Наполи», сообщает AP.

Сообщается, что форвард испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.

В первой игре «Милан» дома обыграл соперника со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет завтра, 18 апреля, в Неаполе. Начало встречи — 22.00 мск.

Оливье Жиру
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
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 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
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Специя – Лацио
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Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 1 : 1
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
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Рома – Удинезе
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Специя

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

Ювентус

 8
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