Жиру готов продлить на год контракт с «Миланом» с сохранением нынешней зарплаты

«Милан» скоро начнет переговоры о новом контракте с нападающим Оливье Жиру, пишет журналист Николо Скира.

Текущий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года. Он готов продлить соглашение еще на год с сохранением нынешней зарплаты. Сейчас Жиру зарабатывает 4 миллиона евро в год чистыми. Это одна из самых высоких зарплат в «Милане».

В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года. На данный момент француз провел 60 матчей, забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач.