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Жиру договорился о контракте с «Интером на 2,5 года

08:47
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен перейти в «Интер». 33-летний француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с миланцами контракт на 2,5 года, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. «Челси» намерен выручить от продажи нападающего 8-10 миллионов евро, в то время как «нерадзурри» готовы заплатить 4-5 миллионов.

В нынешнем сезоне Жиру провел в английской премьер-лиге только 5 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

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