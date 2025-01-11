Экс-защитник «Спартака» Жиго проведет следующий сезон в «Лацио». Футболист был взят в аренду из «Марселя»
Агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.
«У Самюэля все отлично. Вчера он провел хороший матч против «Комо». Будущее? Следующий сезон Жиго проведет в «Лацио», — сказал Беншенафи «СЭ».
Ранее «Лацио» на официальном сайте сообщал, что Жиго был взят в аренду с обязательным правом выкупа при определенных достижениях француза.
В этом сезоне 31-летний француз сыграл за римлян 12 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Француз с 2018 по 2022 год выступал за «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|
12
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
13
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
14
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
15
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
16
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|14
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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