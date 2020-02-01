Жервинью перейдет в «Аль-Садд», который тренирует Хави

Экс-нападающий «Арсенала» и «Ромы» Жервинью близок к переходу в «Аль-Садд», сообщает Sky Sports Italia. По словам издания, 32-летнего ивуарийца заинтересовала возможность поработать под руководством бывшего полузащитника «Барселоны» Хави, который является главным тренером команды. Источник отмечает, что сделка практически состоялась, остается лишь дождаться подтверждения трансфера от Футбольной ассоциации Катара.

Сезон-2019/20 Жервинью провел в «Парме», на его счету 6 забитых мячей и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.