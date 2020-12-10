Жена Росси подтвердила смерть чемпиона мира 1982 года

Федерика Каппеллетти, жена Паоло Росси, фотографией, опубликованной вскоре после полуночи в Instagram, подтвердила смерть экс-игрока сборной Италии. Она опубликовала фотографию с мужем и написала «Навсегда».

В ночь со среды на четверг стало известно, что чемпион мира 1982 года ушел из жизни. Также он в 1982 году получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.