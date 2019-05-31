Жена Икарди утверждает: форвард собирается остаться в "Интере" еще минимум на год

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди утверждает, что футболист планирует задержаться в клубе по меньшей мере на год, сообщает TyC Sports. По ее словам, новый главный тренер "Интера" Антонио Конте не заявлял о желании расстаться с форвардом, как писал ряд СМИ.

Икарди начал прошедший сезон в качестве капитана "Интера", но был лишен повязки из-за конфликта по поводу нового контракта. Он самовольно покинул расположение команды, но в конце сезона вернулся в состав. Его супруга ранее неоднократно резко высказывалась о руководстве "Интера".

В сезоне-2018/19 Икарди провел 37 матчей и забил 17 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром клуба.