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Зеедорф — о Росси: «Спасибо за все, что вы сделали для нашей любимой игры»

07:31

Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф выразил соболезнования по поводу смерти чемпиона мира 1982 года Паоло Росси. Итальянец ушел из жизна в ночь со среды на четверг.

«Когда я был ребенком и играл в футбол на улицах, Паоло Росси представлял Италию так же, как Пеле и Марадона Бразилию и Аргентину. Ушла икона футбола, но главное настоящий джентльмен и вежливый человек. Мои соболезнования его семье и его друзьям. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей любимой игры. Покойся с миром, Паоло Росси», — написал Зеедорв в Instagram.

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