Зденек Земан станет почетным жителем Фоджи

Известный чешский тренер Зденек Земан будет удостоен чести стать почетным жителем итальянского города Фоджа, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Земан тренировал местную команду в начале 90-х. Он смог вывести «Фоджу» в серию А и даже боролся с ней за попадание в еврокубки.

В «Фодже» Земан работал с российским полузащитником Игорем Шалимовым.

Последним местом работы 73-летнего Земана была «Пескара», которую он покинул в 2018 году.