Зденек Земан станет почетным жителем Фоджи
14:56
Известный чешский тренер Зденек Земан будет удостоен чести стать почетным жителем итальянского города Фоджа, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Земан тренировал местную команду в начале 90-х. Он смог вывести «Фоджу» в серию А и даже боролся с ней за попадание в еврокубки.
В «Фодже» Земан работал с российским полузащитником Игорем Шалимовым.
Последним местом работы 73-летнего Земана была «Пескара», которую он покинул в 2018 году.
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