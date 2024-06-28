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Джанашия: «Хвича способен заиграть и в «Реале», и в «Барселоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича готов к более серьезному вызову. За него все топ-клубы Европы борются. И на Евро его держат все защитники, не дают ему свободы на поле. Все знают, что он сильный футболист. Он должен рвать соперников. Какой европейский гранд ему подойдет? Это я не знаю. Он везде может играть, в любой команде. Хорошие игроки нужны везде. Он способен заиграет везде. И в «Реале», и в «Барселоне». Почему бы нет? У него есть техника и скорость, он везде может себя проявить. У него нет недостатков, у него есть все», — приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

В 34 матчах чемпионата Италии сезона-2023/24 Кварацхелия забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
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