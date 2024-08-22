Джанашия: «Теперь Кварацхелия будет играть за своего сына»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал информацию о том, что вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал отцом.

«Рождение сына положительно повлияет на Хвичу. Теперь он будет играть за сына. Он будет показывать свой максимум. Это же хорошо!

Все хотят играть хорошо, чтобы их дети смотрели и думали: «Какой у меня хороший папа»! С Хвичей будет так же», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Соглашение вингера с «Наполи» действует до лета 2027-го.