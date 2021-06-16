Завтра «Парма» может объявить о подписании контракта с Буффоном
16:50
Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
Ожидается, что контракт с 43-летним голкипером будет рассчитан на два года. О переходе будет объявлено в четверг, 17 июня.
Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.
По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B.
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