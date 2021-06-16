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Завтра «Парма» может объявить о подписании контракта с Буффоном

16:50
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Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что контракт с 43-летним голкипером будет рассчитан на два года. О переходе будет объявлено в четверг, 17 июня.

Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1405127621353132043

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