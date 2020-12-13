Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Завтра Алексей Миранчук возобновит тренировки в общей группе

14:53
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Теги:

Как стало известно «СЭ», в понедельник 25-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук приступит к работе в общей группе после паузы, вызванной ковидом.

Россиянин, который в последние дни сдал два отрицательных теста, пропустит сегодняшний матч 11-го тура серии А с «Фиорентиной», но завтра наравне с другими одноклубниками начнет подготовку к встрече 12-го тура с «Ювентусом» — она состоится в среду, 16 декабря.

Напомним, что во многом благодаря двум голам в ворота туринцев в Лиге чемпионов-2019/20 в составе «Локомотива» Миранчук обратил на себя внимание итальянских команд.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир