Завтра Алексей Миранчук возобновит тренировки в общей группе

Как стало известно «СЭ», в понедельник 25-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук приступит к работе в общей группе после паузы, вызванной ковидом.

Россиянин, который в последние дни сдал два отрицательных теста, пропустит сегодняшний матч 11-го тура серии А с «Фиорентиной», но завтра наравне с другими одноклубниками начнет подготовку к встрече 12-го тура с «Ювентусом» — она состоится в среду, 16 декабря.

Напомним, что во многом благодаря двум голам в ворота туринцев в Лиге чемпионов-2019/20 в составе «Локомотива» Миранчук обратил на себя внимание итальянских команд.