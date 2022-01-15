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Сегодня, 17:07

Заваров рассказал, почему у Шевченко не получилось в «Дженоа»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров поделился мнением об отставке Андрея Шевченко с поста наставника «Дженоа».

«У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду, — приводит слова Заварова «Чемпионат». — До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее».

45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года и контракт был рассчитан до 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила, три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице чемпионата Италии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4576851-zavarov-obyasnil-pochemu-u-shevchenko-ne-poluchilos-v-dzhenoa.html

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
2-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Андрей Шевченко
Футбол
ФК Дженоа
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лаббадиа станет новым главным тренером «Дженоа»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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36 тур
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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