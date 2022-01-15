Заваров рассказал, почему у Шевченко не получилось в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров поделился мнением об отставке Андрея Шевченко с поста наставника «Дженоа».

«У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду, — приводит слова Заварова «Чемпионат». — До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее».

45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года и контракт был рассчитан до 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила, три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице чемпионата Италии.