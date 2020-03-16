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Защитник «Ювентуса», у которого диагностировал коронавирус: «Чувствую себя хорошо»

19:49

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани рассказал о своем самочувствии. Ранее у него диагностировали коронавирус.

— Я в порядке. Чувствую себя довольно хорошо, — цитирует игрока Football Italia. — У меня не было симптомов, о которых вы читали в новостях. В чем-то мне повезло, потому что я был первым в нашем окружении, с кем это случилось. Надеюсь, это повысит осведомленность о проблеме. Благодарю всех за сообщения поддержки. Я в порядке, будьте уверены. Мы все преодолеем эту ситуацию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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