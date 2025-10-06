Защитник «Ювентуса» Калюлю — о матче с «Миланом»: «Мы недовольны ничьей, но должны принять ее»
Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в домашнем матче 6-го тура серии А.
«Это была сложная игра против очень сильной по форме команды. У обеих команд были шансы забить. Мы недовольны ничьей, но должны принять ее и сосредоточиться на следующем матче. Наша цель — всегда оставаться на вершине. Это никогда не изменится», — сказал 25-летний француз на пресс-конференции.
«Ювентус» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, «Милан» с 13 очками — на третьей строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|4 : 0
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|1 : 2
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|2 : 1
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
