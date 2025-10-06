Защитник «Ювентуса» Калюлю — о матче с «Миланом»: «Мы недовольны ничьей, но должны принять ее»

Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в домашнем матче 6-го тура серии А.

«Это была сложная игра против очень сильной по форме команды. У обеих команд были шансы забить. Мы недовольны ничьей, но должны принять ее и сосредоточиться на следующем матче. Наша цель — всегда оставаться на вершине. Это никогда не изменится», — сказал 25-летний француз на пресс-конференции.

«Ювентус» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, «Милан» с 13 очками — на третьей строчке.