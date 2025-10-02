Защитник «Ювентуса» Кабаль выбыл на несколько недель из-за травмы бедра

Защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль получил травму двуглавой мышцы правого бедра, сообщила клубная пресс-служба.

24-летний колумбиец травмировался в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:2).

Планируется, что через две недели футболист пройдет дополнительные обследования, чтобы более точно определить сроки восстановления. По данным La Gazzetta dello Sport, защитник выбыл как минимум на шесть недель.

Кабаль недавно вернулся в строй после восстановления после травмы крестообразных связок, полученной в 2024 году. В сезоне-2025/26 в 3 матчах он забил 1 гол. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2029 года.