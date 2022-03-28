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Сегодня, 11:35

Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

Защитник «Ювентуса» Кьеллини может покинуть туринский клуб летом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть туринский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По информации источника, 37-летний итальянец рассматривает возможность перехода в одну из команд МЛС.

Отмечается, что защитник заинтересован в переезде в США как с профессиональной точки зрения, так и с личной. Кьеллини хотел бы получить опыт менеджерской работы, чтобы в будущем вернуться в Турин на руководящий пост.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 17 матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://football-italia.net/chiellini-to-move-to-the-mls-at-the-end-of-the-season/
Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Ювентус
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3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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