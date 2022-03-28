Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть туринский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По информации источника, 37-летний итальянец рассматривает возможность перехода в одну из команд МЛС.

Отмечается, что защитник заинтересован в переезде в США как с профессиональной точки зрения, так и с личной. Кьеллини хотел бы получить опыт менеджерской работы, чтобы в будущем вернуться в Турин на руководящий пост.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 17 матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.