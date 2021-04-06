Защитник «Ювентуса» Демирал выздоровел от коронавируса

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал сдал два отрицательных теста на коронавирус и прекращает самоизоляцию, сообщает официальный сайт клуба 6 апреля. Завтра он присоединится к команде на тренировочной базе.

Пока нет информации о том, сможет ли он сыграть в перенесенном матче третьего тура серии А против «Наполи», который состоится завтра, 7 апреля. Начало в 19.45 по московскому времени.

23-летний турок в текущем сезоне провел 23 матча за «Юве» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.