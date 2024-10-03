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Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл на долгий срок из-за травмы крестообразной связки

Руслан Минаев
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Защитник «Ювентуса» Бремер получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба туринцев, обследование выявило у Бремера травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

27-летний бразилец был заменен в начале матча общего этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (3:2).

ФК Ювентус
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