Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл на долгий срок из-за травмы крестообразной связки

Защитник «Ювентуса» Бремер получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба туринцев, обследование выявило у Бремера травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

27-летний бразилец был заменен в начале матча общего этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (3:2).