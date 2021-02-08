Защитник «Вероны» попал в реанимацию после падения

Защитник молодежной команды «Вероны» Андреа Грезеле госпитализирован, сообщает L'Arena 8 февраля. Он находится в реанимации.

По данным источника, он перелез через забор около железной дороги, забрался на крышу вагона, где его ударило током — там находились высоковольтные провода. В результате он упал с высоты четырех метров.

Указано, что у игрока перелом позвонка, внутричерепная гематома и ожог руки. «Верона» опубликовала сообщение в Twitter в поддержку игрока.

Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene.



Forza Andrea!#HVFC pic.twitter.com/Jqzh0slPTo — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 8, 2021

18-летний футболист не играл за первую команду «Вероны». За молодежную команду он в текущем сезоне провел девять матчей.