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Защитник «Специи» сдал положительный тест на коронавирус

19:26
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Защитник «Специи» Аркадиуш Реца сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был немедленно изолирован от остальной команды, сообщает сайт клуба.

Отметим, что польский игрок пропустил последние матчи из-за травмы. В этом сезоне серии А он успел провести только 1 игру.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное