Защитник «Специи» сдал положительный тест на коронавирус
19:26
Защитник «Специи» Аркадиуш Реца сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был немедленно изолирован от остальной команды, сообщает сайт клуба.
Отметим, что польский игрок пропустил последние матчи из-за травмы. В этом сезоне серии А он успел провести только 1 игру.
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