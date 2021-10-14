Защитник «Специи» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Специи» Аркадиуш Реца сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был немедленно изолирован от остальной команды, сообщает сайт клуба.

Отметим, что польский игрок пропустил последние матчи из-за травмы. В этом сезоне серии А он успел провести только 1 игру.