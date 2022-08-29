21-летний защитник «Шальке» Тшау переходит в «Милан»

Защитник «Шальке» Малик Тшау прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования, сообщает Football Italia.

По данным источника 21-летний немец подпишет с «россонери» контракт до 2027 года. Сумма сделки составит около 6 миллионов евро.

Центральный защитник провел 61 матч за «Шальке» и забил 3 гола.

Также Тшау провел 8 матчей за молодежную сборную Германии и забил 2 гола.