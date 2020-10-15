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Защитник «Сассуоло» Толян заразился коронавирусом

14:13
Джереми Толян. Фото Instagram
Джереми Толян. Фото Instagram
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Защитник «Сассуоло» Джереми Толян заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что болезнь у 26-летнего немца проходит бессимптомно, игрок находится на самоизоляции.

В сезоне-2020/21 Толян провел за «Сассуоло» 3 матча и не отличился результативными действиями.

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