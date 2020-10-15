Защитник «Сассуоло» Толян заразился коронавирусом
14:13
Защитник «Сассуоло» Джереми Толян заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что болезнь у 26-летнего немца проходит бессимптомно, игрок находится на самоизоляции.
В сезоне-2020/21 Толян провел за «Сассуоло» 3 матча и не отличился результативными действиями.
Il Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati ? emerso un caso di positivit? al Covid-19.— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) October 15, 2020
Il comunicato ufficiale ? su https://t.co/UeIzJI3gCQ ??