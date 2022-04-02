Защитник «Ромы» Манчини продлит контракт с клубом до 2027 года

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини продлит контракт с римским клубом. Стороны согласовали новое соглашение до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.

25-летний итальянец подпишет новый контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро за сезон (без учета бонусов).

Нынешнее соглашение защитника рассчитано до конца сезона-2025/26.

Манчини в текущем сезоне принял участие в 35 матчах во всех турнирах и забил один мяч.