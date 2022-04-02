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Сегодня, 16:27

Защитник «Ромы» Манчини продлит контракт с клубом до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини продлит контракт с римским клубом. Стороны согласовали новое соглашение до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.

25-летний итальянец подпишет новый контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро за сезон (без учета бонусов).

Нынешнее соглашение защитника рассчитано до конца сезона-2025/26.

Манчини в текущем сезоне принял участие в 35 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

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Основные источники исследования

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25%

1.75

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18%

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ИТБ2 (1.0)

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Краснодар
Динамо

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21%

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17%

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Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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