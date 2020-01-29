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Защитник «Ромы» Флоренци перейдет в «Валенсию»

10:30
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28-летний защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перейдет в «Валенсию» до закрытия зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. Источник сообщает, что у Флоренци и его агента, Алессандро Луччи есть договоренность с испанским клубом, осталось лишь уладить некоторые детали.

По информации издания, единственное, что препятствует сделке — это ее форма. «Рома» хочет продать игрока, «Валенсии» же интересен вариант с арендой до конца сезона-2019/20 с правом выкупа защитника за 16-17 миллионов евро (точная сумма зависит от попадания «летучих мышей» в групповой этап Лиги чемпионов). Также, известно, что в Испании Флоренци будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

В сезоне-2019/20 Флоренци принял участие в 18 матчах за «Рому», на счету защитника 1 результативная передача и 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 20 миллионов евро.

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