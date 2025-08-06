Защитник «Ромы» Манчини: «Моуринью дал нам харизму и уверенность»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини рассказал о роли бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью в его карьере. Футболист считает, что португальский специалист привил желто-красным менталитет победителей.

«Кем был Моуринью для моей карьеры? Монстром, который появился и заставил меня сказать: «Да, он может изменить мою историю и историю всех нас». Жозе дал нам харизму, менталитет и уверенность. На поле я был его лидером; иногда я переусердствовал, зайдя слишком далеко... Но я делал это, потому что чувствовал, что он приведет нас к победе», — приводит Goal слова Манчини.

Моуринью возглавлял «Рому» с 2021 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в сезоне-2021/22 и стала финалистом Лиги Европы-2022/23.