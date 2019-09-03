Защитник «Ромы» Дзаппакоста выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста выбыл на 3-4 недели из-за травмы. 27-летний игрок получил повреждение во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По итогам медицинского обследования, у защитника выявлена травма икроножной мышцы. Напомним, что «Рома» этим летом арендовала Дзаппакосту у «Челси».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр