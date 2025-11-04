Хейсен: «В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме»
Защитник «Реала» Дин Хейсен положительно отозвался о «Ювентусе» и «Роме».
«В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме». Мой уход было их решением. Я отлично провел время в обеих командах. Мысленно я сейчас в полном порядке, я очень рад быть здесь... Я надеюсь доставить много радости болельщикам «Реала», — сказал 20-летний испанец на пресс-конференции перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Хейсен играл за юношеские и молодежную команды «Ювентуса» в 2021-2024 годах. Часть сезона-2023/24 он провел в аренде в «Роме».
В сезоне-2025/26 Хейсен в 11 матчах за «Реал» отметился 1 результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Интер
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Торино
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|- : -
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|- : -
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|- : -
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|- : -
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|- : -
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|- : -
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|- : -
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|- : -
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|3
|
|
Че Адамс
Торино
|1
|
|
Янн Биссек
Интер
|1
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Кальяри
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джеймс Абанква
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Данилу Вейга
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|1
|0
|1
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