Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Хейсен: «В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме»

Павел Лопатко

Защитник «Реала» Дин Хейсен положительно отозвался о «Ювентусе» и «Роме».

«В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме». Мой уход было их решением. Я отлично провел время в обеих командах. Мысленно я сейчас в полном порядке, я очень рад быть здесь... Я надеюсь доставить много радости болельщикам «Реала», — сказал 20-летний испанец на пресс-конференции перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Хейсен играл за юношеские и молодежную команды «Ювентуса» в 2021-2024 годах. Часть сезона-2023/24 он провел в аренде в «Роме».

В сезоне-2025/26 Хейсен в 11 матчах за «Реал» отметился 1 результативной передачей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Реал
ФК Рома
ФК Ювентус
Дин Хейсен
Читайте также
NBC сообщил о нанесении Ираном серьезных повреждений по объектам разведки США
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Минюст запустил работу реестра осужденных релокантов
Российские теннисисты Андреева и Рублев вышли в четвертьфинал микста на US Open
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лацио» обыграл «Кальяри»

Спаллетти: «Мне нравится, как ребята выглядят, есть желание и готовность»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 1 1 0 0 4-0 3
2
 Интер 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
4
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
6
 Милан 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ювентус 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
10
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
11
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Сассуоло 1 0 0 1 1-2 0
13
 Торино 1 0 0 1 1-2 0
14
 Фрозиноне 1 0 0 1 0-1 0
15
 Болонья 1 0 0 1 0-1 0
16
 Парма 1 0 0 1 0-1 0
17
 Венеция 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 0-2 0
19
 Монца 1 0 0 1 1-4 0
20
 Фиорентина 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция - : -
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне - : -
29.08 19:30 Монца – Удинезе - : -
29.08 19:30 Сассуоло – Торино - : -
29.08 21:45 Ювентус – Парма - : -
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
30.08 21:45 Кальяри – Интер - : -
30.08 21:45 Лацио – Дженоа - : -
31.08 19:30 Лечче – Рома - : -
31.08 21:45 Аталанта – Болонья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 3
Че Адамс
Че Адамс

Торино

 1
Янн Биссек
Янн Биссек

Интер

 1
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Мишель Ндари Адопо
Мишель Ндари Адопо

Кальяри

 1
И К Ж
Джеймс Абанква
Джеймс Абанква

Удинезе

 1 0 1
Данилу Вейга
Данилу Вейга

Лечче

 1 0 1
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости