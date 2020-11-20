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Защитник «Наполи» заболел коронавирусом

17:23
Амир Ррахмани. Фото Twitter
Амир Ррахмани. Фото Twitter
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Защитник «Наполи» Амир Ррахмани заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест после возвращения из расположения сборной Косово, сообщает пресс-служба команды из Неаполя.

Ррахмани не контактировал ни с кем из партнеров по команде. Он будет находиться на самоизоляции у себя дома.

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