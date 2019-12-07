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Защитник «Наполи» Максимович удален во время разминки

21:45
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Защитник «Наполи» Никола Максимович получил красную карточку в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Как сообщает Football Italia, во время разминки по ходу второго тайма 28-летний серб вступил в словесный конфликт с помощником главного арбитра и был удален.

В 2018 году Максимович провел 9 матчей за «Спартак».

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