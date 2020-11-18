Защитник «Наполи» Хюсай заразился коронавирусом
10:15
Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Албании, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
26-летний футболист проведет период самоизоляции в Албании.
В сезоне-2020/21 Хюсай провел 7 матчей за «Наполи», на его счету 1 результативная передача.
In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese ? emersa la positivit? al Covid-19 di Elseid #Hysaj.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020
Il calciatore osserver? il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa
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