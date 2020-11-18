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Защитник «Наполи» Хюсай заразился коронавирусом

10:15
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Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Албании, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

26-летний футболист проведет период самоизоляции в Албании.

В сезоне-2020/21 Хюсай провел 7 матчей за «Наполи», на его счету 1 результативная передача.

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