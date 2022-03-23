Защитник «Наполи» Ди Лоренцо выбыл на неопределенный срок из-за растяжения связок колена

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба неаполитанцев.

По итогам обследования у 28-летнего итальянца выявили растяжение связок правого колена. Футболист уже приступил к реабилитационному процессу.

Таким образом, Ди Лоренцо пропустит матч сборной Италии против Македонии в рамках стыкового турнира ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 Ди Лоренцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 39 матчах за «Наполи».