Защитник «Монцы» Мари выписан из больницы после ножевого ранения. Срок восстановления — 2-3 месяца
Защитник «Монцы» Мари выписан из больницы после ножевого ранения
Защитник «Монцы» Пабло Мари выписан из больницы после нападения неизвестного.
Срок восстановления, по информации Sky Sports Italia, займет около 2-3 месяцев.
29-летний испанец получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.
Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.
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|
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|12
|10
|2
|0
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|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
4
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
7
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
8
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
9
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
12
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
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38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|- : -
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|- : -
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|- : -
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
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