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Защитник «Монцы» Мари выписан из больницы после ножевого ранения. Срок восстановления — 2-3 месяца

Защитник «Монцы» Мари выписан из больницы после ножевого ранения
Руслан Минаев
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Защитник «Монцы» Пабло Мари выписан из больницы после нападения неизвестного.

Срок восстановления, по информации Sky Sports Italia, займет около 2-3 месяцев.

29-летний испанец получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.

Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Основные источники исследования

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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

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Ф2(-1.5)

20%

2.48

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
4
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
7
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
8
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
9
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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Интер – Сампдория
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30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
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30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
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30.10 22:45
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