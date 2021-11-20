Защитник «Милана» Томори пропустит матч с «Фиорентиной»
Защитник «Милана» Фикайо Томори пропустит игру 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».
23-летний англичанин получил травму бедра и не попал в заявку «россонери» на матч.
В сезоне-2021/22 Томори провел 16 матчей за «Милан» и не отличился результативными действиями.
Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится сегодня, 20 ноября. Начало встречи — в 22.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/serie-a/2021-11-20/fiorentina-v-ac-milan-squad-list
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