Защитник «Милана» Романьоли может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Ювентус» и «Лацио» намерены подписать 27-летнего итальянца, который может покинуть «Милан» свободным агентом в июле. Сообщается, что агент футболиста Мино Райола считает вариант с туринским клубом наиболее предпочтительным.

В сезоне-2021/22 Романьоли провел 21 матч за «Милан», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.