Защитник «Милана» Музаккьо перешел в «Лацио»

Защитник «Милана» Матео Музаккьо продолжит карьеру в «Лацио». 27 января 2021 года он заключил контракт с римским клубом, сообщает сайт команды.

О подробностях трансфера 30-летнего аргентинца не сообщается.

«Милан» приобрел защитника у «Вильярреала» в 2017 году за 18 миллионов евро. Но в нынешнем сезоне футболист провел только по одному матчу в чемпионате и Кубке Италии за красно-черных.