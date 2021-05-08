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Защитник «Милана» Кьер – о Роналду: «Он живет ради голов»

12:23
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Защитник «Милана» Симон Кьер поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Играть против Роналду – это всегда удовольствие. Мы с ним впервые встретились 11 или 12 лет назад. Он сильно изменился, если сравнивать, но он всегда был чемпионом. Это даже не обсуждается.

Роналду живет ради голов. Он может не очень хорошо провести встречу, но получить мяч на 90-й минуте и сделать все ради того, чтобы забить. Криштиану всегда вовлечен в игру. Поэтому он находится на футбольной вершине уже 10-15 лет», - приводит слова Кьера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Роналду провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170287/kjaer-ronaldo-lives-goals

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