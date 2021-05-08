Защитник «Милана» Кьер – о Роналду: «Он живет ради голов»
Защитник «Милана» Симон Кьер поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Играть против Роналду – это всегда удовольствие. Мы с ним впервые встретились 11 или 12 лет назад. Он сильно изменился, если сравнивать, но он всегда был чемпионом. Это даже не обсуждается.
Роналду живет ради голов. Он может не очень хорошо провести встречу, но получить мяч на 90-й минуте и сделать все ради того, чтобы забить. Криштиану всегда вовлечен в игру. Поэтому он находится на футбольной вершине уже 10-15 лет», - приводит слова Кьера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В текущем сезоне Роналду провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170287/kjaer-ronaldo-lives-goals
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