Защитник «Милана» Кальдара близок к переходу в «Специю»

«Специя» интересуется защитником «Милана» Маттиа Кальдарой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист может перейти в «Специю» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 3 миллиона евро.

Ожидается, что 28-летний итальянец пройдет медосмотр для завершения перехода завтра, 13 июля.

В сезоне-2021/22 Кальдара выступал на правах аренды за «Венецию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 33 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.