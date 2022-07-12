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Сегодня, 15:47

Защитник «Милана» Кальдара близок к переходу в «Специю»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Специя» интересуется защитником «Милана» Маттиа Кальдарой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист может перейти в «Специю» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 3 миллиона евро.

Ожидается, что 28-летний итальянец пройдет медосмотр для завершения перехода завтра, 13 июля.

В сезоне-2021/22 Кальдара выступал на правах аренды за «Венецию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 33 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1546819253592014850
Футбол
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